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Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +31

05:35, 30.06.2018
Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +31
Фото: tatarmeteo.ru

В субботу, 30 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный умеренный.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +28°С до +30°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +29°С.

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