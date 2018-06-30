Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +31
В субботу, 30 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер юго-восточный умеренный.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +28°С до +30°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +29°С.Общество Татарстан
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