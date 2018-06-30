Сегодня в Татарстане вновь без осадков и до +31

В субботу, 30 июня, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный умеренный.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +28°С до +30°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +29°С.