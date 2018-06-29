В Марий Эл завтра пройдет Сабантуй
В Марий Эл завтра, 30 июня, проведут татарский праздник Сабантуй. Празднования начнутся в 11.00.
Торжества пройдут во многих городах и районах Марий Эл, но главный, республиканский Сабантуй развернется на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле, сообщает «Медиапоток».
На празднике жители республики смогут увидеть народные татарские игры и танцы, выступления фольклорных ансамблей из Республики Марий Эл и Татарстана.
Напомним, Сабантуй в Казани проходил 23 июня на двух площадках: в Березовой роще в поселке Мирный и в лесопарковой зоне озера Лебяжье.ОбществоКультура
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