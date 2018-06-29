В Марий Эл завтра пройдет Сабантуй

В Марий Эл завтра, 30 июня, проведут татарский праздник Сабантуй. Празднования начнутся в 11.00.

Торжества пройдут во многих городах и районах Марий Эл, но главный, республиканский Сабантуй развернется на стадионе «Дружба» в Йошкар-Оле, сообщает «Медиапоток».

На празднике жители республики смогут увидеть народные татарские игры и танцы, выступления фольклорных ансамблей из Республики Марий Эл и Татарстана.

Напомним, Сабантуй в Казани проходил 23 июня на двух площадках: в Березовой роще в поселке Мирный и в лесопарковой зоне озера Лебяжье.