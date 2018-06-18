Сабантуй в Казани пройдет 23 июня в Березовой роще и в лесопарке Лебяжье

Сабантуй в Казани состоится 23 июня на двух площадках: в Березовой роще в поселке Мирный и в лесопарковой зоне озера Лебяжье. Праздник начнется в 9.30, сообщил на деловом понедельнике начальник управления культуры Казани Азат Абзалов.

Традиционно будут организованы концертные площадки и соревнования по борьбе корэш.

В Березовую рощу можно будет добраться от четырех остановочных пунктов: станция метро «Проспект Победы», 10 микрорайон, Концертный зал филармонии на Павлюхина и остановка на ул. Глазунова. Автобусы будут ходить с 8.00 до окончания праздника, сообщает пресс-служба мэрии города.

На Сабантуй на озере Лебяжье можно уехать обычными автобусами №46, 36, 72. Выйти нужно будет на остановке «Рэмплер» в поселке Залесный, откуда до площадки Сабантуя с интервалом в 5 минут будут ходить бесплатные шаттлы.



После обеда праздник переместится на казанский ипподром. Добраться до него можно будет на троллейбусе №3, который в этот день усилит режим своей работы. Кроме того, с остановки метро «Проспект Победы» через ипподром до парка Горького будет курсировать дополнительный шаттл.

В прошлом году празднование Сабантуя в Казани посетили более 50 тысяч человек.