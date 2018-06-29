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Песошин может заменить Халикова в совете директоров КАМАЗа

12:48, 29.06.2018
Песошин может заменить Халикова в совете директоров КАМАЗа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На общем годовом собрании КАМАЗа акционерам предложат вывести из совета директоров бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова.

Как передает корреспондент «Реального времени», его место должен занять нынешний глава правительства Алексей Песошин.

Ранее стало известно, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО «КАМАЗ».

Напомним, сегодня, 29 июня, в Набережных Челнах пройдет годовое собрание акционеров КАМАЗа. В связи с этим в республику прибыл генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

БизнесТранспорт Татарстан
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