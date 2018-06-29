Песошин может заменить Халикова в совете директоров КАМАЗа
На общем годовом собрании КАМАЗа акционерам предложат вывести из совета директоров бывшего премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова.
Как передает корреспондент «Реального времени», его место должен занять нынешний глава правительства Алексей Песошин.
Ранее стало известно, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО «КАМАЗ».
Напомним, сегодня, 29 июня, в Набережных Челнах пройдет годовое собрание акционеров КАМАЗа. В связи с этим в республику прибыл генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.БизнесТранспорт Татарстан
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