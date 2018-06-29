Трамп может заключить с Путиным сделку по Сирии

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным хочет предложить заключить сделку для ускорения вывода американских военных из Сирии. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, сделка будет касаться юго-западных районов Сирии на границе с Иорданией. За это президент США попросит от России гарантий того, что «сирийский режим не уничтожит поддерживаемых американцами повстанцев» и позволит им выйти в другие регионы.

Также Дональд Трамп хочет создать «зону отчуждения» на юго-западе Сирии и блокировать доступ в регион Ирану.



Вчера в Кремле сообщили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.