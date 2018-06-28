Amazon купит крупнейшую онлайн-аптеку США

Ретейлер Amazon договорился о покупке крупнейшей в США онлайн-аптеки PillPack. Детали сделки пока не раскрываются.

«Команда PillPack сочетает огромный опыт в области фармацевтики с технологическим ноу-хау <...> PillPack значимо улучшает жизнь своих клиентов. Мы уверены, что вместе сможем сделать для них еще больше со временем», — цитирует директора потребительского бизнеса Amazon Джеффа Уилке Bloomberg.

Ранее стало известно, что Иннополис разработает проект автоматизированного магазина, как у Amazon.