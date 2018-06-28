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В Перми пройдет пикет против контактных зоопарков

08:26, 28.06.2018
В Перми пройдет пикет против контактных зоопарков
Фото: pixabay.com

Пермские зоозащитники проведут пикет против контактных зоопарков. Мероприятие состоится 1 июля около памятника Александру Попову.

Как пояснили организаторы акции на странице в соцсетях, контактные зоопарки — это пытка для животного, которое не может уйти и спрятаться. По их словам, в таком зоопарке дети не знакомятся с природой — в них нет научных сотрудников и зоологов, нет лекций и экскурсий.

«Чтобы составить представление о животном, недостаточно его погладить. В природе ребенок никогда не сможет прикоснуться к песцу и не возьмет на руки енота», — рассказали зоозащитники.

Планируется, что мероприятие посетит около 100 человек. Специально к акции пермская художница сделал несколько плакатов для участников.


Кроме того, на акции можно будет подписать обращения в пермские надзорные органы по факту жестокого обращения с животными в контактных зоопарках.

Напомним, в 30 городах России согласовали митинги против повышения пенсионного возраста.

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