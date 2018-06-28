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Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества

06:56, 28.06.2018 1
Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества
Фото: pxhere.com

Граждане РФ смогут при жизни определить условия, после выполнения которых их наследники смогут получить имущество. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, такими условиями может стать уход за детьми, животными или могилой умершего, а также раздел бизнеса.

В доработанных ко второму чтению поправках в Гражданский кодекс РФ также говорится, что супруги получат возможность составить совместные завещания, которые будут действовать как в случае одновременной смерти, так и если один супруг переживет другого.

Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус. В случае невыполнения договора документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят согласно закону, пишут «Известия».

Госдума РФ планирует рассмотреть документ на следующей неделе.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Госдума о себе переживает - им есть что делить.
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