Россияне получат возможность определять условия наследования своего имущества

Граждане РФ смогут при жизни определить условия, после выполнения которых их наследники смогут получить имущество. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, такими условиями может стать уход за детьми, животными или могилой умершего, а также раздел бизнеса.

В доработанных ко второму чтению поправках в Гражданский кодекс РФ также говорится, что супруги получат возможность составить совместные завещания, которые будут действовать как в случае одновременной смерти, так и если один супруг переживет другого.

Контролировать выполнение условий смогут сами наследники, душеприказчик или нотариус. В случае невыполнения договора документ признают ничтожным через суд, а имущество распределят согласно закону, пишут «Известия».

Госдума РФ планирует рассмотреть документ на следующей неделе.

