Трамп заявил, что его встреча с Путиным может пройти в Хельсинки
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в Хельсинки во время его поездки в Европу.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, в ходе встречи Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.
Ранее Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в третьей стране, информация о месте и дате встречи будет оглашена завтра, 28 июня.ОбществоВласть
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