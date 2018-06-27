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Трамп заявил, что его встреча с Путиным может пройти в Хельсинки

21:57, 27.06.2018
Трамп заявил, что его встреча с Путиным может пройти в Хельсинки
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным может пройти в Хельсинки во время его поездки в Европу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на иностранные СМИ, в ходе встречи Трамп планирует обсудить с президентом РФ Украину и Сирию.

Ранее Россия и США согласовали встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в третьей стране, информация о месте и дате встречи будет оглашена завтра, 28 июня.

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