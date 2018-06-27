Вратарь сборной Кореи: «Мы бились ради корейского народа и плакали после матча»
Вратарь сборной Кореи Хьюн-Ву Чо, ставший лучшим игроком матча, свою индивидуальную заслугу в общем успехе отрицал:
— Это ваш первый опыт выступления на ЧМ. Вы, наверное, даже не мечтали, что станете лучшим игроком матча на таком уровне. Что почувствовали?
— Все игроки корейской команды играли ради корейского народа, ни о чем больше не думали. Только после того, как матч завершился, мы поняли какой счет на табло и узнали о счете в параллельном матче. Поэтому некоторые и плакали после игры.
— Вплоть до этого ЧМ немногие считали, что вы будете основным голкипером. Но отстоял очень удачно и стал настоящей звездой.
— Я думаю, если бы стояли другие голкиперы, то они сыграли так же здорово, как и я.
После победы над немцами сборная Кореи набрала 4 очка и заняла третью строчку в группе F. Хьюн-Ву Чо был признан лучшим игроком поединка.СпортФутбол
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