Вратарь сборной Кореи: «Мы бились ради корейского народа и плакали после матча»

Вратарь сборной Кореи Хьюн-Ву Чо, ставший лучшим игроком матча, свою индивидуальную заслугу в общем успехе отрицал:

— Это ваш первый опыт выступления на ЧМ. Вы, наверное, даже не мечтали, что станете лучшим игроком матча на таком уровне. Что почувствовали?

— Все игроки корейской команды играли ради корейского народа, ни о чем больше не думали. Только после того, как матч завершился, мы поняли какой счет на табло и узнали о счете в параллельном матче. Поэтому некоторые и плакали после игры.

— Вплоть до этого ЧМ немногие считали, что вы будете основным голкипером. Но отстоял очень удачно и стал настоящей звездой.

— Я думаю, если бы стояли другие голкиперы, то они сыграли так же здорово, как и я.

После победы над немцами сборная Кореи набрала 4 очка и заняла третью строчку в группе F. Хьюн-Ву Чо был признан лучшим игроком поединка.