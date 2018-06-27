В Нижнем Новгороде суд рассмотрит дело о банкротстве подрядчика строительства метро

Арбитражный суд Нижегородской области 23 июля рассмотрит иск о признании банкротом ООО «Нижегородское «Строительное управление-620». Компания задолжала 449,8 тысячи рублей.

Иск подало ООО «Ника», следует из материалов картотеки арбитражных дел. Подрядчик строительства станции метро «Стрелка» задолжал по договору аренды техники с экипажем.

Напомним, в конце августа 2017 года группа строителей станции объявляла о приостановке работы в связи с невыплатой зарплаты. В областной Госинспекции труда сообщали, что ситуация с задержкой зарплат в ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» возникала периодически, отмечает «Интерфакс».

ООО «Нижегородское «Строительное управление-620» зарегистрировано в апреле 2015 года в Нижнем Новгороде. Компания на 100% принадлежит московскому ООО «СМУ-6».