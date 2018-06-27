Саратовскому пансионату грозит штраф за ограничение доступа к Волге

Руководство пансионата «Сокол» в Саратове могут оштрафовать за ограничение свободного доступа к Волге.

В 2016 году местные жители пожаловались на невозможность прохода к реке через участок пансионата. Районная администрация вынесла постановление по данному факту и обязала «Сокол» дать возможность свободного перемещения к пляжу.

Однако, как выяснилось в ходе недавней проверки, пансионат не выполнил требований властей, сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении юридического и ответственного должностного лица были возбуждены постановления об административном правонарушении. Статьей предусмотрен штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что доступ к Волге в настоящее время уже обеспечен.

Напомним, ранее стало известно, что в Лениногорске ликвидируют реабилитационный центр «Алый парус».