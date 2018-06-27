Новости технологий

05:32 МСК
Новости раздела
Технологии

В Instagram появилась функция видеочата

03:33, 27.06.2018
В Instagram появилась функция видеочата
Фото: flickr.com

Соцсеть Instagram запустила функцию видеочата. Соответствующее обновление доступно пользователям со вторника.

С помощью видеочата можно общаться с пользователями на iOS и Android без использования мобильной связи. Отмечается, что звонок не помешает выкладывать фотографии и истории.

Как отмечается в пресс-релизе информационного центра, в видеозвонке смогут одновременно участвовать до четырех человек.

Ранее сообщалось, что аудитория Instagram достигла 1 миллиарда человек.

ТехнологииТелекоммуникации
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем