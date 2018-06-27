В Instagram появилась функция видеочата

Соцсеть Instagram запустила функцию видеочата. Соответствующее обновление доступно пользователям со вторника.

С помощью видеочата можно общаться с пользователями на iOS и Android без использования мобильной связи. Отмечается, что звонок не помешает выкладывать фотографии и истории.

Как отмечается в пресс-релизе информационного центра, в видеозвонке смогут одновременно участвовать до четырех человек.

Ранее сообщалось, что аудитория Instagram достигла 1 миллиарда человек.