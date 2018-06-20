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Аудитория Instagram достигла 1 миллиарда человек

22:58, 20.06.2018
Аудитория Instagram достигла 1 миллиарда человек
Фото: pxhere.com

Число пользователей приложением Instagram достигло 1 млрд человек.

«С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества, — говорится в опубликованном на сайте заявлении. — Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!».

Кроме того, Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа, сообщает ТАСС.

Ранее пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса. Сбои наблюдались в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.

ТехнологииIT
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