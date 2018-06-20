Аудитория Instagram достигла 1 миллиарда человек

Число пользователей приложением Instagram достигло 1 млрд человек.

«С момента нашего запуска в 2010 году мы с изумлением следили за ростом и процветанием нашего сообщества, — говорится в опубликованном на сайте заявлении. — Это важное достижение для всех нас в Instagram, спасибо вам!».



Кроме того, Instagram представил новое приложение IGTV, с помощью которого можно размещать и просматривать вертикальные видео продолжительностью до одного часа, сообщает ТАСС.

Ранее пользователи Instagram сообщили о проблемах в работе сервиса. Сбои наблюдались в ряде стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки.