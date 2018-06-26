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Число номинантов на премию Grammy в главных категориях увеличат с пяти до восьми

22:28, 26.06.2018
Число номинантов на премию Grammy в главных категориях увеличат с пяти до восьми
Фото: flickr.com

Национальная академия искусства и техники грамзаписи США решила увеличить число номинантов на премию Grammy в основных категориях с пяти до восьми.

Отмечается, что это одно из самых значимых изменений в премии с момента ее основания 60 лет назад.

Нововведения коснутся номинаций «Запись года», «Песня года», «Альбом года» и «Лучший новый исполнитель». Новые правила впервые будут применены на следующей, 61-й по счету церемонии премии, сообщил Billboard.

Напомним, что в этом году победу в главной номинации «Лучшая песня года» одержал Бруно Марс с песней «That's What I Like».

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