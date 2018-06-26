Минниханов встретится с руководством инвестиционного фонда из Германии
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретится завтра, 27 июня, с руководством германского инвестиционного фонда Green Gateway. Это следует из плана оргмероприятий.
На мероприятии также, согласно плану, должны присутствовать представители Минсвязи РТ, АИР РТ, а от Аппарата президента РТ и кабмина РТ — Р.Р. Гиматдинов, Б.Р. Габдрашитов.
Ранее Минниханов принял участие в открытии центра НИОКР «Шнейдер Электрик Центр Инноваций» в Иннополисе.ОбществоВласть
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