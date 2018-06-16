Минниханов открыл центр инноваций в Иннополисе
Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с открытия центра НИОКР «Шнейдер Электрик Центр Инноваций» в Иннополисе.
С заместителем главного исполнильного директора «Шнейдер электрик» Эмануэлем Бабо на открытии «Шнейдер электрик центр инноваций» в Иннополисе.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 16 Июн 2018 в 12:00 PDT
На мероприятии также, согласно плану, должны присутствовать представители Минсвязи РТ, АИР РТ, а от Аппарата президента РТ и Кабмина РТ — Гиматдинов Р.Р., Габдрашитов Б.Р.
Ранее Минниханов принял участие в торжественном открытии технопарка на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе.ОбществоВластьОбразование Татарстан
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