Минниханов открыл центр инноваций в Иннополисе

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с открытия центра НИОКР «Шнейдер Электрик Центр Инноваций» в Иннополисе.

На мероприятии также, согласно плану, должны присутствовать представители Минсвязи РТ, АИР РТ, а от Аппарата президента РТ и Кабмина РТ — Гиматдинов Р.Р., Габдрашитов Б.Р.



Ранее Минниханов принял участие в торжественном открытии технопарка на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе.