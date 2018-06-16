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Минниханов открыл центр инноваций в Иннополисе

10:54, 16.06.2018
Минниханов открыл центр инноваций в Иннополисе
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с открытия центра НИОКР «Шнейдер Электрик Центр Инноваций» в Иннополисе.

На мероприятии также, согласно плану, должны присутствовать представители Минсвязи РТ, АИР РТ, а от Аппарата президента РТ и Кабмина РТ — Гиматдинов Р.Р., Габдрашитов Б.Р.

Ранее Минниханов принял участие в торжественном открытии технопарка на площадке ОЭЗ «Иннополис» в Лаишевском районе.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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