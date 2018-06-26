В школах могут оставить один урок родного языка в неделю — Минпросвещения

Рабочая группа Министерства просвещения России составила новую учебную программу, по которой урокам родного языка отводится один час в неделю.



Новая программа предполагает пятидневную учебную неделю и описывает количество часов для I—IV и V—IX классов, передают «Идель. Реалии». Программа отправлена на согласование в регионы Федерации.

В 1—4-х классах для предмета «родной язык» отведен один урок в неделю, еще один урок — «родная литература». Русскому языку и литературному чтению (русской литературе) отводится по четыре часа. В четвертом классе уроки русской литературы сокращаются на час.

Для 5—9-х классов предлагается два варианта учебной программы. В обоих предметам «родной язык» и «родная литература» отводится по одному уроку в неделю. В одном из вариантов в 9-м классе «родная литература» отсутствует.



Напомним, Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об образовании. Согласно им, родители смогут выбрать, какой язык дети будут изучать в школе как родной. О том, кто инициатор законопроекта и почему нужна «политическая воля», чтобы принять какое-либо решение в языковом вопросе, — подробно в материале.