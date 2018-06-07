Маленький человек на фоне истории

Репортаж с встречи с Гузель Яхиной

Фото: Дмитрий Резнов

Гузель Яхина в эти дни в Казани, накануне состоялась ее первая из трех встреч-презентаций нового романа «Дети мои». Она прошла в зале Казанской ратуши. Модератором встречи был не менее культовый писатель Ильдар Абузяров, свое мнение о романах Яхиной высказал один из топовых российских литературных критиков Павел Басинский. Подробности — в материале «Реального времени».

Розы, сирень и селфи

Гузель Яхина, известная своей демократичностью и уважительным отношением к читателям, кажется, пришла на встречу первой. Успех первого романа «Зулейха открывает глаза», который уже переведен на двадцать языков, и интерес ко второй книге — «Дети мои», не заразили ее бациллой звездности. Еще за полчаса до назначенного времени ее можно было видеть в зале, она раздавала автографы, фотографировалась со всеми желающими.

Тот, кто не рискнул подойти с просьбой сфотографироваться вместе с писательницей, изловчившись, пытался поймать ее в объектив телефона и сделать селфи. Надо отметить, что в зале, который к 16.00 был заполнен до предела, собрались люди разных возрастов. У многих в руках были книги Яхиной — для автографов, некоторые принесли с собой целые пачки. Тем, кто книг не принес, перед началом раздавали распечатанные на принтере афиши встречи, на них тоже можно было попросить поставить автограф.

Публика озаботилась цветами — в зале мелькали люди с сиренью, розами, ирисами и даже лиловыми хризантемами. Позже выяснилось, что встречу символически приурочили ко дню рождения Пушкина. Вел ее Ильдар Абузяров.





Ильдар Абузяров отметил, что Яхина — один из самых ярких дебютантов последних лет



«Тема страха — ключевая»

«Казань для меня — любимый город, и бывать здесь для меня всегда радость, я переехала в Москву, но не уехала отсюда окончательно. Я черпаю в Казани вдохновение», — обратилась Гузель Яхина к публике с коротким вступительным словом.

Затем бразды правления презентацией взял в руки Ильдар Абузяров, отметивший, что Яхина — один из самых ярких дебютантов последних лет. «Существует мнение, что одну книгу может написать любой человек, это будет книга, связанная с его личным опытом, с его историей. Давил ли на вас, когда вы писали вторую книгу, груз ответственности?», — поинтересовался у коллеги Абузяров.

«Я действительно писала первую книгу достаточно легко, это было счастье, я не понимала, литература это или нет, опубликуют ли роман и что с ним будет дальше. Задача минимум была дописать до последней точки, задача максимум — издать. Вот и все. Со вторым текстом было труднее по нескольким причинам, мне показалось, что ключ, который был найден при написании первого романа, подойдет и для второго. Мне казалось, что можно вырастить роман из сценария. Я очень долго пыталась это сделать. Но текст из сценария не получался, не вырастал. Пришлось писать с чистого листа. Да, была ответственность, был страх. Тот страх, что сидел во мне, отразился в книге. Тема страха стала ключевой в романе. Она стала тем цементом, который скрепил куски этого текста», — ответила Гузель Яхина. Постоянный страх испытывает герой «Детей моих».

По ее словам, и в романе «Зулейха открывает глаза», и в «Детях моих» писательница находится в одном времени, и оно ей интересно. Это ранние советские годы. Действие второго романа начинается в 1916 году. Место действия — немецкая колония в Поволжье. События в книге разворачиваются до 1938 года. В этом времени случилось все то, что до сих пор продолжается, завязались те узлы, которые мы развязываем до сих пор. Травмы, которые получило общество в 1917 году и позже, они не проработаны до сих пор.

Яхина полагает, что ее второй роман получился более глубоким, чем первый. Его тему она определяет, как «судьбу маленького человека на фоне большой истории»



«Открылся ящик Пандоры»

Яхина полагает, что ее второй роман получился более глубоким, чем первый. Его тему она определяет, как «судьбу маленького человека на фоне большой истории». Вторая тема — взаимоотношения отцов и детей, отцов, которые родились до перелома и испытали на себе все его тяготы, и детей, которые вырастали в достаточно стабильное время. Отцы писали советскую сказку, а дети, выраставшие в этой сказке, в нее верили.

На вопрос Абузярова, каково ее отношение к перевороту 1917 года, Яхина ответила, что это был травмирующий людей период, открылся ящик Пандоры, из которого вылетели все последующие травмы. Ее позиция четко изложена в романе «Дети мои», где есть несколько глав, посвященных Сталину, хотя впрямую он не называется.

Любопытная деталь: работая над романом о судьбе поволжских немцев, Яхина, изучив множество документов, в качестве метафор включила в текст элементы германского фольклора. В книге много фольклорных образов, которые невозможно не заметить. Есть и метафоры, связанные со сказкой советской, которая сбылась не так, как хотелось.

Но многое в романе документально, для этого Гузель Яхина изучила массу исторических источников, в том числе мемуары самих немцев Поволжья. А натолкнул ее на создание «Детей моих» игровой фильм конца двадцатых голов прошлого века, рассказывающий о раскулачивании поволжских немцев. Она увидела его в музее города Энгельса.

В зале, который был заполнен до предела, собрались люди разных возрастов



«Есть мнение, которому я долгое время сопротивлялся, потому что не люблю разного рода мистику. Это мнение о том, что все книги уже давно написаны, они существуют в какой-то метафизической александрийской библиотеке, которая в реальности сгорела. А задача писателя эту книгу записать. Он по наитию книгу пишет, а потом оказывается, что книга всех интересует, все ее читают. Но в последнее время я все чаще убеждаюсь, что в этом есть какой-то резон, потому что появляются книги, о которых спорят, которые ругают, но другим они страшно нравятся. Оказывается, очевидно, что эта книга должна быть написана. Так произошло с книгой «Зулейха открывает глаза». Никто не думал, что книга о молодой татарке, которая оказалась в водовороте истории, вызовет такой огромный интерес и в России, и в мире», — отметил литературовед Павел Басинский, появление которого среди слушателей, пришедших на встречу, похоже стало сюрпризом для Гузель Яхиной.

Он привел мнение Евгения Водолазкина, который полагает, что книга возникает не тогда, когда автор ее написал, а когда она прошла через головы читателей. «Зулейха открывает глаза» прошла через огромное количество голов читателей и состоялась, сколько бы о ней ни спорили. «Вторая книга написана уже писателем, Гузель понимает, что она писатель. Гузель — одно из самых ярких явлений в последние годы в литературе», — справедливо считает Басинский.

Сама же Гузель рассказала, что большое внимание на ее творчество оказали Людмила Улицкая и Евгений Водолазкин. В августе начинаются съемки восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза», они будут вестись до декабря в Татарстане, в Лаишевском районе и Казани. Кама сыграет роль Ангары, татарстанский лес станет тайгой. Главную героиню сыграет Чулпан Хаматова.

Гузель Яхина начинает работу над третьим романом. Он будет историческим, время действия так же, как в двух первых, — ранее советское.

1 / 22 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов