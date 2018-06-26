Власти Уфы ограничили движение на проспекте Салавата Юлаева

Дорожники Уфы приступили к ремонту проспекта Салавата Юлаева. В связи с этим городские власти частично закрыли движение в тоннеле.

«В ночь с 25 на 26 июня в транспортном тоннеле по направлению движения в сторону микрорайона «Сипайлово» выполнено фрезерование верхнего слоя асфальтового покрытия, проведена подготовка для укладки дорожного полотна», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

Когда завершатся работы по укладке нового слоя асфальта — не сообщается.

Власти Уфы отмечают, что подготовительные работы уже выполнены и канализационные колодцы уже подняты до уровня верхнего слоя.