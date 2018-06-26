В МЧС предупредили жителей Башкирии о резком усилении ветра

Сегодня в Башкирии ожидается резкое усиление ветра. По данным республиканского Гидрометцентра северо-западный ветер может достигать сегодня 18 м/с.

Жителям республики рекомендуется «соблюдать правила безопасности при усилении ветра», говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.

Также утром в Башкирии ожидался туман с видимостью до 500м.

Спасатели посоветовали отменить все поездки или дела «где из-за разбушевавшейся стихии может быть причинен вред вашему здоровью или жизни». Также стоит предупредить родных и реже выходить из зданий.

Напомним, что на прошлой неделе в Башкирии вновь наблюдался сильный ветер. Ураган снес крыши в нескольких населенных пунктах. Пострадали жилые дома и больница.