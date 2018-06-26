Верховный суд РТ узаконил приговор по «биржевой игре» на 165 млн рублей

Законным и обоснованным признал приговор «черному трейдеру» Евгению Даутову Верховный суд Татарстана. В ближайшее время его отправят в колонию строгого режима.

Как выяснило «Реальное время», Даутов рассчитывал в апелляционной инстанции добиться смягчения наказания. Однако убедить судей ВС РТ не смог.

Напомним, еще в марте Ново-Савиновский райсуд Казани приговорил Даутова к 9 годам колонии строгого режима, признав обвиняемого в мошенничестве виновным в присвоении и растрате 165 млн рублей. Эти деньги «удачливому» игроку на Лондонской и Токийской биржах доверили 16 граждан, заключившие в 2010—2015 годах договоры займа и доверительного управления финансовыми средствами в надежде получить назад с процентами.

Позже трейдер перестал выходить на связь, был объявлен в розыск и в июне 2016-го задержан в Марий Эл. В ходе следствия выяснилось, что доверенные средства он инвестировал не в ценные бумаги, а в долевое строительство, зарабатывая на перепродаже недвижимости. Но и на строительном рынке бывают падения.

В ходе следствия Даутов вину не признавал — утверждал, что деньги не похищал. А потерпевшие высказывали версию, что деньги он припрятал.

Напомним, схожая версия обсуждалась и в деле беглого инкассатора Сбербанка Игоря Богаченко. 23 января 2015 года в Зеленодольске он прострелил ногу коллеге и вместе с сообщниками похитил инкассаторский автомобиль, в котором находилось более 68 млн рублей. Задержали разбойников через четыре дня. Часть денег при помощи обвиняемых откопали в марийской тайге. 13 млн рублей не нашли.