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В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины

16:57, 25.06.2018
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
Фото: torange.biz

В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии украинских беженцев. Он также предлагает упростить порядок получения вида на жительство и российского гражданства.

Предполагается, что подобная мера позволит вывести из тени и легализировать находящихся на территории России украинских беженцев, которые просрочили срок своего пребывания на территории РФ. Кроме того, они смогут получать вид на жительство без промежуточной стадии — разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими гражданства РФ в упрощенном порядке, сообщает ТАСС.

Ранее Татарстан принял решение не оказывать помощь беженцам из соседнего государства.

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