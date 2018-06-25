В Пермском крае нашли двух подростков, сбежавших из детского лагеря

Сбежавших из детского лагеря в Пермском крае двух подростков — 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку — нашли дома у друзей в Соликамске.

Как пояснили в оздоровительном центре, ребята сами вышли на связь и рассказали, что с ними все в порядке. Дети признались, что, сбежав, испугались последствий своего поступка, как для себя, так и для родителей.

«Ранее они общались в группе нашего центра в социальной сети, а в июне впервые встретились друг с другом лично. Возникли чувства, и они не захотели расставаться», — передает «АиФ-Прикамье» слова сотрудников детского лагеря.

Напомним, ранее двое подростков сбежали из оздоровительного центра в Березниках Пермского края. Они не были знакомы — дети приехали на отдых из разных населенных пунктов Пермского края.

