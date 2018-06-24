В Пермском крае из детского лагеря сбежали двое подростков

Двое подростков сбежали из оздоровительного центра в Березниках Пермского края.

По словам сотрудников лагеря, 16-летняя Кристина и 17-летний Никита тайно собрали вещи и уехали в неизвестном направлении. Последний раз они выходили на связь вечером 23 июня, пишет «АиФ-Прикамье».

«Некоторое время нам удавалось с ними связываться через подругу девочки. Убеждали их вернуться. Около 19 часов они сказали, что идут обратно, в оздоровительный центр. Но они не пришли, а телефоны больше не отвечают», — говорят сотрудники цента.

Ранее пропавшие подростки не были знакомы — они приехали на отдых из разных населенных пунктов Пермского края.