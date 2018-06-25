В России цены на бензин с 18 по 22 июня снизились на 4 копейки

Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 в России в период с 18 по 22 июня снизились в среднем на 3 и 4 копеек, до 41,76 и 44,61 рубля за литр.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes, больше всего цены на АИ-92 снизились в Приволжском федеральном округе — на 11 копеек, до 41,33 руб./л. Стоимость АИ-95 большего всего упала в Центральном федеральном округе — на 9 коп., до 44,92 руб./л.

Ранее сообщалось, что с 10 по 18 июня цены на бензин в России снизились на 0,1%.