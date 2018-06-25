Ульяновские коммунисты выйдут на «пенсионный» митинг вопреки запрету властей

В Ульяновске члены партии КПРФ намерены провести митинг против повышения пенсионного возраста, высоких цен на бензин и увеличения НДС в России вопреки запрету властей.

Протестная акция запланирована на понедельник, 25 июня. Городские чиновники не разрешили коммунистам проводить мероприятие. Организаторы митинга подали заявки, но получили отказ только 22 июня. Таким образом, как считают в КПРФ, отказ в согласовании митинга незаконен из-за позднего ответа властей, пишет «АиФ-Ульяновск».

Напомним, ранее саратовские депутаты пришли на заседание облдумы с плакатами и потребовали отставки Медведева.