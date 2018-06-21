Татарстан заработал три миллиарда рублей на штрафах водителей

По итогам 2017 года в бюджеты регионов поступили более 69,3 млрд рублей, полученных от оштрафованных водителей. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой группы «ФинЭкспертиза».



По общей сумме сборов с проштрафившихся водителей с большим отрывом лидирует Москва, собравшая за прошлый год 16,6 млрд рублей. Далее следуют Татарстан (3 млрд рублей), Московская область (2,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,2 млрд). Замыкает пятерку Нижегородская область (2 млрд рублей), передают «Известия».

Самая высокая доля доходов от штрафов в региональных бюджетах зафиксирована в Калмыкии, Костромской и Курганской областях. Эксперты считают, что власти субъектов стали злоупотреблять установкой камер видеофиксации нарушений ПДД.

В ходе подготовки исследования эксперты использовали данные Росстата, Федерального казначейства России, а также информацию с официальных сайтов правительств регионов.