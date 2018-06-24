Минобороны Великобритании пригрозил Терезе Мэй отставкой
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон пригрозил премьер-министру Терезе Мэй отставкой при условии, если Мэй не предоставит военному ведомству допфинансирование.
Уильямсон потребовал у Мэй дополнительно 20 млрд фунтов стерлингов в Министерство обороны. Если премьер-министр откажется, то консерваторы проголосуют против текущего бюджета, фактически выразив ей недоверие, сообщает Daily Mail.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала условие для возвращения России в формат «большой восьмерки» (G8). Для этого стране нужно изменить позицию по крымскому вопросу.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым