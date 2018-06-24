Над крупнейшими городами России создали сплошную радиолокационную защиту

Все крупнейшие города России теперь покрывает сплошное радиолокационное поле, способное оперативно обнаруживать низколетящие цели, в том числе беспилотники. Об этом заявил начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Андрей Кобан.



«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», — цитирует Кобана ТАСС.

По его словам, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70%.

«Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства», — добавил Кобан.

Отмечается, что приоритетом является также создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в Арктической зоне РФ. Он уточнил, что в Арктике развернута группировка РТВ, и сейчас идет ее совершенствование и наращивание.

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