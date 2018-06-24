В Татарстане сегодня ожидается гроза и до +33 градусов

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В Республике Татарстан сегодня, 24 июня, ожидается переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений слабый, при грозе кратковременные усиления до 17-22 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный.

Максимальные температуры воздуха днем в Татарстане будут от 28 до 33 градусов тепла.

В Казани сегодня ожидается от +30 до +32 градусов. В Набережных Челнах от 28°С до 30°С.

Напомним, ранее Гидрометцентр РТ предупредил о грозе и сильном ветре вечером 24 июня.