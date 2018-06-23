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Гидрометцентр РТ предупредил о грозе и сильном ветре 24 июня

18:54, 23.06.2018
Гидрометцентр РТ предупредил о грозе и сильном ветре 24 июня
Фото: pixabay.com

Гидрометцентр РТ предупредил о грозе и сильном ветре на территории Татарстана завтра, 24 июня.

«По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан»: во второй половине дня местами ожидается гроза, при грозе кратковременные усиления ветра до 1722 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане сегодня, 23 июня, ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Общество Татарстан
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