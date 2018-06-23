В Татарстане потеплеет до +30 градусов

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В Татарстане сегодня, 23 июня, ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный умеренный, при грозе сильный, порывами 15-20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный.

Максимальные температуры воздуха днем достигнут от 25 до 30 градусов выше ноля.

В Казани будет от +27 до +30 градусов. В Набережных Челнах — от +25°С до +28°С.