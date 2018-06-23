Во время ЧМ-2018 мэр колумбийского города перепутал Саранск и Пензу

Мэр колумбийского города Гектор Мантила Руеда забронировал номер в гостинице не в том российском городе во время ЧМ-2018.

Иностранец по интернету забронировал номер в пензенской гостинице, хотя матч, который он хотел посетить, проходил в Саранске.

Когда мэр и его жена приехали в столицу Мордовии, только тут выяснилось, что забронированный ими номер находится в Пензе, рассказал в своем личном блоге житель Саранска Антон Лебедев, работающий переводчиком на мундиале.

Как позже стало известно, супруги отправились в путешествие на медовый месяц.

Напомним, во время ЧМ-2018 на фан-фесте в Самаре болельщики ежедневно теряют по 10 вещей.