Новости общества

19:31 МСК
Новости раздела
Общество

Во время ЧМ-2018 мэр колумбийского города перепутал Саранск и Пензу

18:48, 23.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Во время ЧМ-2018 мэр колумбийского города перепутал Саранск и Пензу
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Мэр колумбийского города Гектор Мантила Руеда забронировал номер в гостинице не в том российском городе во время ЧМ-2018.

Иностранец по интернету забронировал номер в пензенской гостинице, хотя матч, который он хотел посетить, проходил в Саранске.

Когда мэр и его жена приехали в столицу Мордовии, только тут выяснилось, что забронированный ими номер находится в Пензе, рассказал в своем личном блоге житель Саранска Антон Лебедев, работающий переводчиком на мундиале.

Как позже стало известно, супруги отправились в путешествие на медовый месяц.

Напомним, во время ЧМ-2018 на фан-фесте в Самаре болельщики ежедневно теряют по 10 вещей.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем