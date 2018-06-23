ЧМ-2018: 23 июня — немецко-шведская битва на Черноморском побережье

В субботу, 23 июня, на ЧМ-2018 будут сыграны три матча в группах «F» и «G». Действующие чемпионы, немцы, на Олимпийском стадионе в Сочи попробуют сломить сопротивление шведов.

Москва, группа «G», 15.00 мск, Бельгия — Тунис, трансляция — Первый канал,

Ростов-на-Дону, группа «F», 18.00 мск, Южная Корея — Мексика, трансляция — «Матч ТВ»,

Сочи, группа «F», 21.00 мск, Германия — Швеция, трансляция — Первый канал.

Накануне Бразилия только в добавленное время распечатала ворота Коста-Рики дважды — 2:0, в этой же группе Швейцария одержала волевую победу над Сербией — 2:1.

Нигерия подарила шанс Месси и его Аргентине, забив с помощью Мусы два гола неуступчивым исландцам — 2:0.

