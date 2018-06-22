Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики со счетом 2:0 на ЧМ-2018

Сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, который прошел в Санкт-Петербуре, закончился со счетом 2:0.

В основное время команды голов не забили. В дополнительное время сначала отличился Фелипе Коутиньо, а потом Неймар.

Следующую игру бразильцы проведут с сербами, а Коста-Рика сыграет со Швейцарией.