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Сборная Нигерии обыграла Исландию со счетом 2:0

19:57, 22.06.2018
Сборная Нигерии обыграла Исландию со счетом 2:0
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сборная Нигерии обыграла Исландию в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходит в России.

Встреча прошла на «Волгоград Арене» и завершилась со счетом 2:0. Оба гола забил Ахмед Муса.

Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, который прошел в Санкт-Петербуре, закончился со счетом 2:0.

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