Сборная Нигерии обыграла Исландию со счетом 2:0

Сборная Нигерии обыграла Исландию в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году, который проходит в России.

Встреча прошла на «Волгоград Арене» и завершилась со счетом 2:0. Оба гола забил Ахмед Муса.

Ранее сборная Бразилии обыграла команду Коста-Рики. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2018, который прошел в Санкт-Петербуре, закончился со счетом 2:0.