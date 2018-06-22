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Отставание России в мировом репутационном рейтинге достигло максимума за 10 лет

22:45, 22.06.2018
Отставание России в мировом репутационном рейтинге достигло максимума за 10 лет
Фото: pixabay.com

Исследователи международной консалтинговой компании Reputation Institute представили результаты ежегодного рейтинга репутации стран. Россия в нем оказалась в начале шестого десятка — отставание достигло максимума за 10 лет.

При составлении рейтинга учитывались уровень коррупции, а также социально-экономической политики стран, внимание к вопросам экологии, опрятный вид городов, передает РБК.

Таким образом, РФ оказалась на 52-й позиции, между Саудовской Аравией и Нигерией. Чуть выше находятся Венесуэла, Колумбия, Бангладеш, чуть ниже — Иран и Ирак.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что оценка деятельности правительства России и президента России заметно снизилась за прошлую неделю (11—17 июня).

АналитикаОбществоИнфраструктура
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