Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме Заинска возросло до четырех человек

Двое мужчин, пожилая женщина и 13-летняя девочка госпитализированы после хлопка бытового газа и обрушения кровли в жилом доме Заинска. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в Минздраве РТ.

У девочки диагностированы 70%-ные ожоги тела и черепно-мозговая травма. Один из мужчин госпитализирован с ожогами и ушибами, второй — с переломами и черепно-мозговой травмой. Также в больницу доставлена пожилая женщина с ушибом.

Сегодня вечером в пятиэтажном жилом доме Заинска произошел взрыв газового баллона. Ранее в МЧС сообщали, что в результате ЧП пострадал один человек, еще трое были спасены пожарными Заинского гарнизона. Взрывом оказались повреждены квартиры на верхних этажах здания.

