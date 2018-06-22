Синоптики предупредили жителей Татарстана о грозах и 30-градусной жаре в выходные

Гидрометцентр РТ предупредил о грозе и усилении ветра во второй половине дня 23 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» в субботу во второй половине дня и вечером на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15—20 м/с. Температура воздуха днем составит 25—30 градусов тепла.

В воскресенье, 24 июня, в республике ожидается переменная облачность. Днем местами также пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе до 17—22 м/с. Воздух в республике прогреется до +28—33 градусов.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Температура воздуха по республике будет колебаться в пределах 21—26 градусов выше ноля.