Байкер Хирург открыл в Ульяновске памятник с орфографической ошибкой

Накануне лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, открыл в Ульяновске памятный знак «Дороги Великой Победы». Жители города обнаружили на монументе орфографическую ошибку.

В одной из фраз на кованой композиции слово «участвовали» получило лишнюю букву «в».

Руководитель кузнечного двора «Корч» Александр Романов пообещал исправить ошибку в ближайшее время, передает портал ulgrad.ru.

На открытии памятника Хирург заявил, что скульптура вписалась в место органично.

«Ульяновская скульптура — она дополняет эту привокзальную площадь и это место Победой и жертвенностью, олицетворяет борьбу за Россию, мы победили, нас не сломали», — приводит издание слова байкера.

Выполненный из металла знак символизирует вагон, плавно переходящий в стаю взлетающих птиц. Надписи на вагоне рассказывают о вкладе ульяновцев в Победу.