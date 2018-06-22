Байкер Хирург открыл в Ульяновске памятник с орфографической ошибкой
Накануне лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, открыл в Ульяновске памятный знак «Дороги Великой Победы». Жители города обнаружили на монументе орфографическую ошибку.
В одной из фраз на кованой композиции слово «участвовали» получило лишнюю букву «в».
Руководитель кузнечного двора «Корч» Александр Романов пообещал исправить ошибку в ближайшее время, передает портал ulgrad.ru.
На открытии памятника Хирург заявил, что скульптура вписалась в место органично.
«Ульяновская скульптура — она дополняет эту привокзальную площадь и это место Победой и жертвенностью, олицетворяет борьбу за Россию, мы победили, нас не сломали», — приводит издание слова байкера.
Выполненный из металла знак символизирует вагон, плавно переходящий в стаю взлетающих птиц. Надписи на вагоне рассказывают о вкладе ульяновцев в Победу.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым