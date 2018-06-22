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Верховный суд России признал справедливым решение ЕСПЧ по делу наркоторговцев из Татарстана

07:37, 22.06.2018
Верховный суд России признал справедливым решение ЕСПЧ по делу наркоторговцев из Татарстана
Фото: pixabay.com

Верховный суд (ВС) России признал незаконным длительное содержание под стражей татарстанцев Игоря Пухачева, Алексея Федорова и Геннадия Чернова, осужденных за участие в преступном сообществе наркоторговцев.

Суд отменил ряд вынесенных им решений об арестах в период следствия, согласившись с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Тот признал нарушение прав осужденных и обязал Россию выплатить им компенсацию на общую сумму €11,1 тыс., передает «Коммерсант».

Жалобы в ЕСПЧ наркоторговцы подали в августе 2016 года, после того как городской суд Нижнекамска вынес им приговор по делу о незаконном обороте наркотиков в составе организованного преступного сообщества (ОПС). В жалобе они заявили, что их содержание под стражей в ходе предварительного следствия было «необоснованно длительным».

ЕСПЧ согласился с наркоторговцами, сославшись на прецедентную практику по ранее рассмотренным делам, по которым были установлены факты аналогичных нарушений конвенции в отношении граждан РФ.

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