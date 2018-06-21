Власти Пензенской области выделят на аренду жилья для дольщиков более 20 миллионов рублей

Власти Пензенской области решили выделить деньги на аренду жилья для обманутых дольщиков. На эти цели в течение трех лет региональный бюджет даст 20,3 млн рублей.

Соответствующие поправки в региональный закон о поддержке обманутых дольщиков приняло в среду заксобрание Пензенской области, передает ТАСС.

Поддержку смогут получить только те дольщики, которые вложили в покупку жилья средства маткапитала или взяли ипотеку. Кроме того, деньги не смогут получить те дольщики, которые уже владеют другим жильем.

«Выплата предоставляется на период предоставления строительства или ввода в эксплуатацию проблемного объекта», — сказал врио председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев.

Семьи до трех человек будут получать не более 7 400 рублей в месяц. Для семей из четырех человек и более предусмотрены выплаты в 8 600 рублей.

Ежемесячную выплату будет назначать Госжилстройтехинспекция Пензенской области.