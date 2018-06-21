Газинский сделал пожертвование на мемориальную доску Старостину

Автор первого гола ЧМ-2018 полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский пожертвовал 100 тыс. рублей на установку мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Sport24.ru со ссылкой на Dvkapital.

Сообщается, что пожертвование на установку мемориальной доски передала организаторам родная сестра Юрия Маргарита, которая живет вместе с отцом и матерью. Семья внимательно следит за выступлениями Юрия, не пропускает ни одного матча с его участием. Газинский начал заниматься футболом в Комсомольске-на-Амуре в шестилетнем возрасте.

Николай Старостин с 1945 по 1950 годы тренировал комсомольское «Динамо».