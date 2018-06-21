Криштиану Роналду: «Козлиную бородку оставлю до конца турнира»

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своей счастливой козлиной бородке, сообщает Sport24.ru.

«Это наша с Куарежмой шутка. Перед матчем с Испанией мы сидели в сауне, и я начал бриться. А потом сказал остальным, что оставлю эту козлиную бородку до конца турнира, если забью Испании. Я забил тогда, забил во втором матче, так что она принесла удачу. Поэтому я ее оставлю до конца ЧМ», — приводит слова Роналду A Bola.

Роналду является лидером в гонке бомбардиров ЧМ-2018. В активе португальца четыре мяча после двух матчей. Следом за ним идет полузащитник сборной России Денис Черышев и нападающий Испании Диего Коста — по три забитых гола.