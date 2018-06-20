Татарстанца обвинили в ложном сообщении о готовящихся взрывах

Камским транспортным прокурором сегодня было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Татарстана. Мужчина обвиняется в распространении заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах в отношении объектов социальной инфраструктуры.

Следствие выяснило, что ранним утром 5 апреля он позвонил в дежурную часть линейного отдела полиции Набережных Челнов и сообщил о заложенной на железнодорожном вокзале бомбе, достоверно зная, что эта информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Ранее полиция задержала жителя Саратовской области, сообщившего о готовящемся теракте на Крымском мосту.