Скончался заслуженный врач России и Татарстана Евгений Сахаров

Сегодня на 62-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач РФ, заслуженный врач РТ Евгений Александрович Сахаров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Уточняется, что похороны состоятся 22 июня на Арском кладбище.

Евгений Сахаров был кандидатом медицинских наук, врачом психиатром-психотерапевтом высшей квалификационной категории. Трудовую медицинскую деятельность начал в качестве врача-интерна в Казанском городском психоневрологическом диспансере.

При непосредственном участии Сахарова в 1993 году впервые в России на базе Детской республиканской клинической больницы МЗ РТ была создана клинико-психологическая служба. Впоследствии она была признана лучшей в России, отметили в Минздраве РТ.

Напомним, что 12 июня скончался известный московский кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского Яков Бранд.