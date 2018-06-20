Безработица в России в мае снизилась до 4,7%

Уровень безработицы в РФ в мае составил 4,7% против 4,9% месяцем ранее. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата.

Согласно документу, в России в мае 2018 года численность безработных составляла 3 млн 608 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года она снизилась на 8,5%.



При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае текущего года составила 76,1 миллиона человек, или 52% от общей численности населения страны.



Отметим, что, по данным Росстата, самый высокий уровень безработицы в ПФО за февраль — апрель 2018 года зафиксирован в Башкирии. Индекс безработицы в республике составил 5,4%.