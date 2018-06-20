КАМАЗ и компания KUKA подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве

ПАО «КАМАЗ» и компания KUKA на выставке Automatica 2018 в Мюнхене подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и главный исполнительный директор KUKA Division Industries Стефан Лампа.



Глобальное соглашение даст КАМАЗу эксклюзивные условия при закупке промышленных роботов, а также доступ к мировым центрам компетенции и новейшим технологиям компании KUKA.

Объем поставок продукции будет определен исходя из потребностей КАМАЗа. Это позволит набережночелнинской компании реализовать программы комплексной роботизации и автоматизации производственных мощностей, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что КАМАЗ вложит 1,3 миллиарда рублей в производство коленвалов для легковушек. Для этого планируется закупка новой роботизированной линии.