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Итог матча Россия — Египет в Северной столице: 33 грузовика мусора

14:35, 20.06.2018

135 дворников наводили порядок на стадионе «Санкт-Петербург» после завершения матча группового этапа ЧМ-2018 Россия — Египет. Помогали им три десятка единиц техники, сообщает Sport24.

«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», — сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству.

Интернет-издание посчитало, что собранные отходы и грязь вывозили на 33 машинах.

Напомним, сборная России обыграла команду Египта (3:1) и практически обеспечила себе выход из группы. Сегодня, 20 июня, соперники россиян по подгруппе — Уругвай и Саудовская Аравия — сыграют заключительный матч второго тура.

СпортФутбол
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